Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 27 Ocak tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 27 Ocak Çarşamba gününün verilerine göre bugün yapılan 179 bin 419 testle birlikte toplam 29 milyon 7 bin 915 test yapıldı.

7 BİN 489 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Verilere göre semptom gösteren 675 hastayla birlikte 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839’a çıktı. Can kaybı da 132 artarak 25 bin 476’ya yükseldi.

BİN 765 AĞIR HASTA VAR

Bugün 8 bin 803 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı da bin 765 oldu.

DÜN 7103 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Ocak verilerine göre semptom gösteren 681 hastayla birlikte 7 bin 103 yeni vaka tespit edilmişti. Dün 134 kişi hayatını kaybederken 8 bin 108 kişi de sağlığına kavuşmuştu.