Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 28 Mart tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 220 bin 109 test yapıldı. Semptom gösteren bin 305 kişiyle birlikte toplam 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 76’ya yükseldi.

Bugün iyileşen 17 bin 164 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 957 bin 93’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 968 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3 olarak duyuruldu.

DÜN 151 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 151 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 281 yeni hastayla birlikte toplam 30 bin 21 vakanın tespit edildiğini ve 18 bin 892 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.