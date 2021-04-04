Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 4 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 246 bin 210 test yapıldı. Semptom gösteren bin 508 kişiyle birlikte toplam 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi.

185 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 185 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 263’e yükseldi.

Bugün iyileşen 22 bin 674 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 105 bin 350’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİNİN ÜZERİNDE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 311 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak duyuruldu.

DÜN 44 BİN 756 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 186 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 483 yeni hastayla birlikte toplam 44 bin 756 vakanın tespit edildiğini ve 23 bin 214 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.