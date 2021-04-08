Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 8 Nisan Perşembe gününün verilerine göre 304 bin 492 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742’ye ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 56 BİNE YAKLAŞTI

Bugün semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866’ya çıktı. Can kaybı da 258 artarak 33 bin 201’e yükseldi.

2 BİN 615 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892’ye ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.1 oldu.

Öte yandan dün 2 bin 604 olan ağır hasta sayısı, bugün 2 bin 615’e yükseldi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 55 BİN SINIRINDAYDI

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2 bin 203 hastayla birlikte 54 bin 740 yeni vaka tespit edilmişti. 276 kişi hayatını kaybederken 35 bin 503 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Okullar kapanacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir TTB Genel Sekreteri Bulut: Yeterli solunum cihazı olmadığı için ölüm oranları artacak

İlginizi Çekebilir 'Vakalar daha da artacak, ramazanda tam kapanma uygulanmalı'