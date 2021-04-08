Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 8 Nisan Perşembe gününün verilerine göre 304 bin 492 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742’ye ulaştı.
YENİ VAKA SAYISI 56 BİNE YAKLAŞTI
Bugün semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866’ya çıktı. Can kaybı da 258 artarak 33 bin 201’e yükseldi.
2 BİN 615 AĞIR HASTA VAR
Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892’ye ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.1 oldu.
Öte yandan dün 2 bin 604 olan ağır hasta sayısı, bugün 2 bin 615’e yükseldi.
DÜNKÜ VAKA SAYISI 55 BİN SINIRINDAYDI
Sağlık Bakanlığı’nın 7 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2 bin 203 hastayla birlikte 54 bin 740 yeni vaka tespit edilmişti. 276 kişi hayatını kaybederken 35 bin 503 kişi de sağlığına kavuşmuştu.