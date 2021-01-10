Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 10 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 176 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 807’ye yükseldi.

Bugün toplam 162 bin 786 test yapıldı. Semptom gösteren bin 17 kişiyle birlikte toplam 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 103 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 198 bin 150’ye yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.3, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 811 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

“AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ KAYIPLARIMIZI AZALTACAK”

Güncel verilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor.

* Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.

DÜN 181 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 181 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 103 yeni hastayla birlikte toplam 9 bin 537 vakanın tespit edildiğini ve 7 bin 902 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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