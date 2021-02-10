Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 10 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 95 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 93’e yükseldi.

Bugün toplam 135 bin 867 test yapıldı. Semptom gösteren 664 kişiyle birlikte toplam 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837 oldu.

Bugün iyileşen 7 bin 903 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 445 bin 285’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 8 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 47.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.5 olarak duyuruldu.

DÜN 98 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 98 kişinin hayatını kaybettiğini, 659 yeni hastayla birlikte toplam 8 bin 636 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 109 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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