Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 14 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 170 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 495’e yükseldi.

Bugün toplam 169 bin 847 test yapıldı. Semptom gösteren 958 kişiyle birlikte toplam 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801 oldu.

Bugün iyileşen 9 bin 11 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 236 bin 938’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.5, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 512 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

DÜN 173 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 173 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 yeni hastayla birlikte toplam 9 bin 554 vakanın tespit edildiğini ve 9 bin 463 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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