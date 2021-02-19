Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 19 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 82 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 903’e yükseldi.

Bugün toplam 116 bin 674 test yapıldı. Semptom gösteren 638 kişiyle birlikte toplam 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19 oldu.

Bugün iyileşen 7 bin 498 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 511 bin 548’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 185 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 47.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.1 olarak duyuruldu.

DÜN 83 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 83 kişinin hayatını kaybettiğini, 640 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 241 vakanın tespit edildiğini ve 7 bin 217 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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