Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 23 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 213’e yükseldi.

Bugün toplam 123 bin 734 test yapıldı. Semptom gösteren 633 kişiyle birlikte toplam 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633 oldu.

Bugün iyileşen 5 bin 546 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 534 bin 996’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 185 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4 olarak duyuruldu.

DÜN 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 623 yeni hastayla birlikte toplam 8 bin 104 vakanın tespit edildiğini ve 5 bin 690 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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