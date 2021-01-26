Son dakika… Suriye’de 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 14:17'te Suriye’nin Al-Hasakah şehrinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin derinliği 11 kilometre olarak duyuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.