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Son dakika… Suriye’de 5.2 büyüklüğünde deprem

Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Al-Hasakah olan deprem Diyarbakır, Mardin ve Batman ve çevre illerde de hissedildi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 14:39, 26/01/2021
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Son dakika… Suriye’de 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 14:17'te Suriye’nin Al-Hasakah şehrinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin derinliği 11 kilometre olarak duyuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Batman Boğaziçi Üniversitesi deprem Diyarbakır Mardin son dakika Suriye
Yayınlanma Tarihi:14:27,