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Son dakika… HDP iddianamesinin ayrıntıları belli oldu…

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılmasıyla ilgili hazırladığı iddianamede "Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır" ifadesi yer aldı.

Güncellenme: 12:13, 18/03/2021
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Son dakika… HDP iddianamesinin ayrıntıları belli oldu…

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle iddianame düzenleyerek Anayasa Mahkemesine (AYM) gönderdi.

İddianameden satır başları şu şekilde:

* Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır.

* Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye’nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir.

İddianamede siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Yayınlanma Tarihi:12:09,