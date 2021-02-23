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Son dakika… HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekilinin sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı. Başsavcılık, yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatarak 5 milletvekilinin dosyalarını Ankara'ya gönderdi.

Güncellenme: 18:16, 23/02/2021
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Son dakika… HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk’ün Van DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak tarihinde düzenlenen basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç’ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

İncelemenin ardından HDP’li 5 milletvekili hakkında ‘Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından soruşturma dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:18:09,