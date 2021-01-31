Son dakika… HDP’li ilçe başkanı tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta, ‘terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri biten HDP ilçe eş başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, bugün adliye sevk edildi. Ercan Sağlam “terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı.
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte ilçe başkanlığına operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda Öcalan’ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.
Operasyonda HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.