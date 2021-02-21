Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… HDP’li milletvekili hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:49, 21/02/2021
HaberlerGündem
Son dakika… HDP’li milletvekili hakkında soruşturma

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27’nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan soruşturma başlatılmıştır.”

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı televizyon programında Gara’ya giden milletvekilinin HDP’li Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

İlginizi ÇekebilirBakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladıBakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
Ağrı Ankara HDP İçişleri Bakanı Irak operasyon PKK son dakika Süleyman Soylu Terör terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri
Yayınlanma Tarihi:09:20,