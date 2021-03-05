Son dakika… Hulusi Akar helikopter kazasının nedenini açıkladı

Bingöl’den Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35’te kalkan askeri helikopter düşmüş aralarında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit olmuştu.

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar uçakla Elazığ'a geldi. Bakan Akar'a, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ümit Dündar ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti.

“OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI”

Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını belirtti.

Kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını aktaran Bakan Akar, “Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi” diye konuştu.

Bakan Akar, helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

* İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

* Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir.

* İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır.

* Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK'ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.

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