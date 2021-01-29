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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlara yönelik ‘militan’ açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Güncellenme: 15:31, 29/01/2021
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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek’in vali ve kaymakamlara yönelik ‘militan’ sözleri üzerine başlayan tartışma sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Vali ve kaymakamlarımıza ‘militan’ diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız” açıklamasını yaptı.

Bakanlık avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Kılıçdaroğlu hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan birçok ilin valisinin de bulundukları illerde Cumhuriyet Savcılıklarına giderek, Berhan Şimşek ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundukları, Ankara Valiliği'nin de Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:25,