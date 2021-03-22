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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Güncellenme: 09:01, 22/03/2021
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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

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