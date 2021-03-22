Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İlginizi Çekebilirİçişleri Bakanlığı&#039;ndan kısıtlama açıklaması. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6327984}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-icisleri-bakanligindan-sokaga-cikma-yasagi-aciklamasi-7-6327984');aip2('newsArticle', {"identifier":6327984,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-icisleri-bakanligindan-sokaga-cikma-yasagi-aciklamasi-7-6327984/","headline":"Son dakika&#8230; u0130u00e7iu015fleri Bakanlu0131u011fu0131&#8217;ndan sokau011fa u00e7u0131kma yasau011fu0131 au00e7u0131klamasu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/22/iecrop/taksim-depo-1_16_9_1615044837_16_9_1616392852.jpg","author":"Mahir Au011eAR","datePublished":"2021-03-22 09:01:11","dateModified":"2021-03-22 09:01:11","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":595}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-icisleri-bakanligindan-sokaga-cikma-yasagi-aciklamasi-7-6327984/');