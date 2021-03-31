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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Muaf olacaklar

İçişleri Bakanlığı, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresinin bugün sona ermesinden dolayı mükelleflerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu açıkladı.

Güncellenme: 20:08, 31/03/2021
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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Muaf olacaklar

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona erecektir.

*Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacak. İHA

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İçişleri Bakanlığı son dakika
Yayınlanma Tarihi:20:06,