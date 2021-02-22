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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokak kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 31 bin 197 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Güncellenme: 09:28, 22/02/2021
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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokak kısıtlaması açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulandığı hatırlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı uymayan toplam 31 bin 197 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz” denildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:27,