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Son dakika… İki FETÖ şüphelisi Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı

FETÖ'nün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 11:10, 01/04/2021
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Son dakika… İki FETÖ şüphelisi Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarda Kazakistan’da faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. dün İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Kırgızistan’dan geldikleri belirlenen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YUNANİSTAN SINIRINDA 10 KİŞİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB’den yapılan açıklama şöyle: Edirne/İpsala'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi.

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FETÖ Kazakistan son dakika Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:55,