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Son dakika… İstanbul’da 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerinde çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yapılacak.

Güncellenme: 18:09, 08/02/2021
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Son dakika… İstanbul’da 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul’da yaşanacak olan su kesintisini İSKİ, sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine;

*Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe,

*Kayabaşı Mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotları, Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.

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Başakşehir Çarşamba Esenyurt istanbul Küçükçekmece son dakika sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:18:02,