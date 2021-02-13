Son dakika… İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde etkisini göstermeye başladı.

Zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.

ART ARDA UYARILAR GELMİŞTİ

Meteoroloji; yoğun kar, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarılarında şu ifadeler yer aldı:

* Marmara Bölgesinde akşam saatlerinde başlayacak olan yağışın Pazar günü kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

*Yağışların; gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin internet sitesindeki 5 günlük tahmine göre, İstanbul'da 14 Şubat Pazar, 15 Şubat Pazartesi, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri kar yağışının etkili olması bekleniyor.