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Son dakika… İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, Silivri’nin köylerinde etkisini göstermeye başladı.

Güncellenme: 22:42, 13/02/2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde etkisini göstermeye başladı.

Zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.

ART ARDA UYARILAR GELMİŞTİ

Meteoroloji; yoğun kar, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarılarında şu ifadeler yer aldı:

* Marmara Bölgesinde akşam saatlerinde başlayacak olan yağışın Pazar günü kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

*Yağışların; gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin internet sitesindeki 5 günlük tahmine göre, İstanbul'da 14 Şubat Pazar, 15 Şubat Pazartesi, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:22:31,