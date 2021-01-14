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Son dakika… İstanbul’da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Öte yandan AKOM'dan İstanbul'da kar yağışının etkisinin artarak süreceğine dair uyarılar geldi.

Güncellenme: 14:58, 14/01/2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışlar, İstanbul’un yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor.

AKOM’DAN İSTANBUL’A KAR YAĞIŞI UYARISI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a bu geceden itibaren karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Yağışların, cuma sabah saatlerinden itibaren ise il genelinde kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, kar yağışının önümüzdeki çarşambaya kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:14:14,