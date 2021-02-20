Son dakika… İzmir ve Muğla açıklarında deprem oldu (Son depremler)

İzmir ve Muğla’da art arda depremler meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarındaki deprem saat 18:23’te oldu.

Yerin 15.53 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3.7 olduğu duyuruldu.

MARMARİS AÇIKLARINDA 4.1’LİK DEPREM

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında da saat 20:00’de bir deprem gerçekleşti. Yerin 19.75 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu duyuruldu.

Gelişmelerin takip edildiğini belirten AFAD, “Geçmiş olsun Muğla. Marmaris açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklaması yaptı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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