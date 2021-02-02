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Son dakika… Ankara’da öğrencilere ters kelepçe

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen üniversitelilere polis müdahale etti. Polis, çok sayıda öğrenciyi yere yatırarak ters kelepçe taktı. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde de yedi gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:49, 02/02/2021
Haberler Gündem

Ankara’da, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Kızılay’da basın açıklaması yapmak isteyen üniversitelilere polis müdahale etti.

Biber gazı da kullanılan müdahale sırasında yere düşen öğrencilerin olduğu da görüldü. Gözaltına alınan bazı gençlerin ters plastik kelepçe takılarak yere yatırılmaları dikkat çekti. Polisin müdahalesine tepki gösteren bazı vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldı.

KADIKÖY’E YASAK GETİRİLDİ

Bugün Kadıköy’e yanaşan vapurlarda sahip güvenlik ekipleri kimlik kontrolü yaptı.

Dün Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylardan sonra sosyal medyada bu akşam saat 18.00’de Kadıköy’de protesto eylemi yapılacağına Yönelik paylaşımlar yapıldı. Kadıköy Kaymakamlığı bir açıklama yaparak ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda yedi gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu.

Ankara Boğaziçi Üniversitesi istanbul Kadıköy Polis protesto son dakika
Yayınlanma Tarihi:15:49,