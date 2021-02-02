Son dakika… Ankara’da öğrencilere ters kelepçe

Ankara’da, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Kızılay’da basın açıklaması yapmak isteyen üniversitelilere polis müdahale etti.

Biber gazı da kullanılan müdahale sırasında yere düşen öğrencilerin olduğu da görüldü. Gözaltına alınan bazı gençlerin ters plastik kelepçe takılarak yere yatırılmaları dikkat çekti. Polisin müdahalesine tepki gösteren bazı vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldı.

KADIKÖY’E YASAK GETİRİLDİ

Dün Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylardan sonra sosyal medyada bu akşam saat 18.00’de Kadıköy’de protesto eylemi yapılacağına Yönelik paylaşımlar yapıldı. Kadıköy Kaymakamlığı bir açıklama yaparak ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda yedi gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu.