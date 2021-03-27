Son dakika… Kanal İstanbul projesinde yeni gelişme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesi’ndeki durum değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Kurum, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’dan ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hükümet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, şunları söyledi:

İTİRAZLARI DEĞERLENDİRDİK

– Kanal İstanbul projesine ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yapılan itirazlar doğrultusunda bu itirazları değerlendirdik. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık.

ONAYLAMIŞ VE ASKIYA ÇIKARMIŞ BULUNUYORUZ

– 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını problemlerini çözerek İstanbul’umuza değerine değer katacak. Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul’umuza, Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız. (İHA)

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın 'inadına yapacağız' dediği Kanal İstanbul'un rantını kim yiyecek?

İlginizi Çekebilir Katar Emiri'nin annesine Kanal İstanbul piyangosu vurdu