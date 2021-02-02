Son dakika… Kılıçdaroğlu: Türkiye böyle bir sürece sokulmamalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör atanmasının ardından yaşanan olayları değerlendirdi. Çiftçi Buluşması programının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
– Boğaziçi Üniversitesi’nde güzel başarılı çocuklarımız okuyor. Boğaziçi Üniversitesi’ne girmek kolay değil. Başarılı olmanız gerekiyor. Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Öğrenciler ve hocaları kabul etmiyor. Olması gereken o üniversite hocasının ayrılması. Aksi halde orada bir kaos çıkıyor. Kaosa izin vermemek lazım. Türkiye böyle bir sürece sokulmamalı. Çekilmesi lazım.