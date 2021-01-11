Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a dikkat çeken soru: Ne demek bu yani?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle yayımladığı mesajında, “Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Halk TV, KRT ve TELE 1’in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Cumhurbaşkanı pozisyonundaki kişi, bir gazetenin ismini vererek, açıkça, ‘Bu gazeteyi almayın, ben de zaten okumuyorum’ diyebiliyor. Ne demek bu yani? Böyle bir ortamda basın özgürlüğünden nasıl söz edebilirsiniz?” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 gün önce bazı medya kuruluşları ile sosyal medya kullanıcıları tarafından manipüle edilen Ayasofya haberi nedeniyle “Ben SÖZCÜ gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın” demişti.

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