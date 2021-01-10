Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Hayatımda bu kadar çok yalan söyleyen bir adam görmedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “Önce Cumhurbaşkanı ardından da İçişleri Bakanı, Canan Kaftancıoğlu hakkında terörist suçlamasında bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi.

DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

– Türkiye'nin çok ağır bir gündemi var. İşçinin, emekçinin, esnafın, milyonlarca işsiz, üniversite mezunları artık temizlik işi yapmaya başladılar. Bütün bunlara baktığınız zaman Türkiye'nin gerçeklerini halktan gizlemek için yapay gündem oluşturuyorlar. CHP İl Başkanı bilmem şöyleymiş böyleymiş… Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Bunlar bizim gündemimiz değil. İstanbul İl Başkanı’nın gündemi de benim gündemim de işsizlik, yatağa aç giren yüz binler… Bizim sorunumuz bu, onların gündemi ayrı, çünkü Türkiye'yi unuttular. Onların hedefinde sadece ve sadece CHP var. Çünkü CHP'nin doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar. Fakat biz doğruları söylemeye devam edeceğiz.

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ZULÜMLE İKTİDAR OLANIN SONU ERKEN GELİR

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesi) – Erdoğan'ın ziyaretleri olabilir. Biz hiçbir partinin iç işine karışmayız, o konuda yapılan açıklamalar var, izliyoruz. Erdoğan gideceğini görüyor, nasıl iktidarını sürdürebilir, onu düşünüyor. Zulümle iktidar olunmaz. Zulüm ile iktidar olanın sonu erken gelir. Erdoğan kendi sonunu görüyor. Kendi partililerine zulüm etti. Yoksulluğun en fazla olduğu yerler AKP'ye en fazla oy çıkan yerler. O insanların hakkını biz savunuyoruz.

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DEVLETİ SOYAN ADAMLA YAN YANA!

(Türk Telekom vurgunuyla suçlanan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmesi) – Türk Telekom'u belli bir süreliğine satın aldılar. Parayı nereden aldılar? Kamu bankalarından, yani bizim bankalardan aldılar. Kârlarını yediler, paranın geri ödenmesine sıra gelince “Biz parayı ödemiyoruz” dediler. Türkiye Cumhuriyeti’ni soydular. Soyan adam şimdi gelmiş Erdoğan'la yan yana.

– Ya bu adam devleti, Türk Telekom’u soyan adam. Faturasını bizim bankalara çıkaran adam senin muhatabın oluyor. Sen acaba ona, “Neden bankalara borcunu ödemediniz” diye sordun mu? Bu çok ağır bir tablo. O tablonun faturası pandemi sürecinde çocuklarımız çıktı. 3 milyonu aşkın çocuğumuz internete ulaşamıyor. Bunu yapacak olan kimdi? Türk Telekom'du. Onunla Erdoğan'ın bir araya gelip konuşması bile başlı başına bir dramdır.

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HALKIN GÜNDEMİNİ ÇALIYOR

(Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanması ve Erdoğan’ın “Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğü ile uzaktan yakından ilgisi yoktur” sözleri) – Erdoğan'ın gündemi çok farklı. Erdoğan'ın gündeminde Türkiye, fakir, fukara yok zaten. Çünkü Erdoğan halkın gündemini çalmak istiyor. Kendi gündemini halka dayatmak istiyor. Böyle bir yapısı var. Çünkü işsizlik sorununu çözemiyor. Bastırdılar “Faizi yükselt” diye, yükseltti. Kim bastırdı? Tefeciler bastırdı. Tefecilerin talebini yerine getiren kim? Erdoğan.

HERKESİ TERÖRİST İLAN EDİYORSUNUZ

– Peki esnafın, çiftçinin, işsizin talebini yerine getirdi mi? Hayır. Gündemi başka bir yere çekmek istiyor. Boğaziçi'nde öğrenciler eylem yapmış, “Efendim bunlar terörist”, ne yaptı bu öğrenciler? Şiddet mi uyguladılar? Hayır. Öğrencilerin ayağı kırıldı. Müzikle eylem yapıyorlar. “Ya bu öğrenciler ne istiyor?” diye sormak gerekir. Bu soruyu sormuyorsunuz, herkesi terörist ilan ediyorsunuz. Çaresizlik buraya getirdi.

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ÜNİVERSİTENİN KAPISINA KELEPÇE TAKTINIZ YA…

– Bezmialem Camii (Dolmabahçe Camii) vs. hayatımda bu kadar çok yalan söyleyen bir adam görmedim. Ya sen o camide miydin? Kim vardı orada? İmam. Peki imam ne dedi? “Böyle bir şey yoktur” dedi. Ben imama mı inanacağım, o camide olmayan adama mı inanacağım? “Kabataş iskelesinde bir kadına yapılan hakaretler, beşikte olan çocuk var. Cuma günü göstereceğim bütün Türkiye görecek” dedi. Kaç cuma geçti? Dediğim gibi bunun kadar yalan söyleyen ikinci bir insan görmedim. Devlet yalanla yönetilmez. O üniversitede sadece öğrenciler mi istemiyor? Hocalar da istemiyor onu. Fakat siz herkesi terörist ilan edip oradan kurtuluyorsunuz. Bu devlet yönetimi değildir. Üniversitenin kapısına kelepçe taktınız ya. Bu fotoğrafı bütün dünya gördü.