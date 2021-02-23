Son dakika… Kılıçdaroğlu: Tasarruf yapacaksan Saray’dan başlayacaksın

Geçen hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la girdiği ‘Gara operasyonu’ polemiği sonrası karşılıklı davalık olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor:

– 19 yıldır ülkeyi tek başına yöneten siyasal iktidarın Türkiye’yi bugün hangi noktaya taşıdığını görüyoruz. Ne oldu da 19 yılın sonunda Türkiye bir ekonomik ve siyasal buhranla karşılaştı? Bunu hepimizin sorgulaması lazım.

– Eğer ülkemize, ailemize, çocuklarımıza karşı bir sorumluluk duyuyorsak tüm sorunları konuşmak zorundayız. Ülke 19 yılın sonunda ekonomik buhranla karşı karşıya ise düşünmek zorundayız.

EN TEPEDEKİ KİŞİ İLK KEZ DEVLETİ SUÇLUYOR

– Devleti yönetmek sorumluluk üstlenmek demektir. Sorumluluk üstlenmiyorsunuz, yeri geldiğinde de devleti suçluyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir. En tepedeki kişi ilk kez devleti suçluyor.

– 2 milyon 658 bin öğrenci EBA’ya eğitime ulaşamıyorsa ne sınavı yapacaksınız? “19 yıldır eğitimde tasarruf yapıyoruz” diyorlar. Tasarruf yapacaksan Saray’dan başlayacaksın.

DEVLET İNTİKAM DUYGUSUYLA YÖNETİLMEZ

– Hangi ülke ile dostluğumuz var? Hangi ülkeyle barış içindeyiz? Geldiğimiz noktaya bak! Siyasi irade nasıl dostluktan, barıştan, kardeşlikten söz edebiliyor? Öyle bir esip gürlediler ki, “24 saat içinde Emevi Camii’nde namaz kılacağız ve Suriye’yi fethedeceğiz” dediler. Ne oldu? 3 milyon 600 bin Suriyeli bizim camilerimizde namaz kılıyor.

– 3 milyon 600 bin Suriyeliye 40 milyar dolar para harcadınız. Bu para esnafa, çiftçiye, sanayiciye harcansaydı ne olurdu? Ülke âbad olurdu. Doğrulara tahammül edemiyorlar.

– Bir kişinin iradesiyle devlet yönetilmez. Yönetilirse de devlet bu hale gelmiş olur. Devlet intikam duygusuyla yönetilmez! Devletin dini adalettir! Adaletin olmadığı yerde hangi devletten söz edeceğiz!