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Son dakika… Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, organize suç örgütü lideri Alattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.

Güncellenme: 14:28, 03/02/2021
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Son dakika… Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı

CHP liderine Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle, Kılıçdaroğlu’nun avukatları tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan organize suç örgütü lideri Alattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Nihayet! Genel Başkanımıza yönelik Hakaret ve Tehditlerinden ötürü, Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi! Önceden de söylediğimiz gibi mutlaka ceza almasını sağlayacağız!” ifadelerini kullandı.

İddianamede Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’nu ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ ettiği belirtildi.

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Ankara CHP Kemal Kılıçdaroğlu son dakika sosyal medya tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:14:13,