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Son dakika… Kırmızı bültenle aranan IŞİD’li kadın yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi Fransa uyruklu Sarah Talib, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:30, 23/02/2021
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Son dakika… Kırmızı bültenle aranan IŞİD’li kadın yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talib’in, Ankara’da olduğu belirlendi. Yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talib’in yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği’ne başvuruda bulunacağı belirlendi.

Sarah Talib, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. IŞİD üyesi Sarah Talib’in Terörle Mücadele Şubesi’nde işlemleri sürüyor. (DHA)

Ankara Emniyet Fransa IŞİD Kadın Polis son dakika
Yayınlanma Tarihi:09:27,