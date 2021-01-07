Son dakika… Kobani iddianamesi kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP’in eski genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ‘ın da bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 500 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

6-8 Ekim 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin Demirtaş ile bazı eski HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler ‘azmettirici’ sıfatıyla ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuldu.

108 şüpheli devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, nitelikli adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, alıkoyma, hırsızlık, yağma, işyeri ve konut dokunulmazlığı ihlali, Türk Bayrağını yakma, Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından yargılanacak.