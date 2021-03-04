Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kritik FETÖ davasında cezalar onandı

Yargıtay, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 25 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İstinaf Mahkemesi'nin 13 sanık hakkında verdiği beraat kararını da bozdu.

Sözcü Ankara
Güncellenme: 13:56, 04/03/2021
HaberlerGündem
Son dakika… Kritik FETÖ davasında cezalar onandı

Cezaları onan isimler arasında eski tuğamiraller İrfan Arabacı, Murat Şirzai ve Hasan Kulaç da var.

AYRINTILAR GELECEK

15 Temmuz darbe FETÖ son dakika Yargıtay
Yayınlanma Tarihi:13:53,