Son dakika… Kritik FETÖ davasında cezalar onandı

Cezaları onan isimler arasında eski tuğamiraller İrfan Arabacı, Murat Şirzai ve Hasan Kulaç da var.. . AYRINTILAR GELECEK. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6294746}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-kritik-feto-davasinda-cezalar-onandi-6294746');aip2('newsArticle', {"identifier":6294746,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-kritik-feto-davasinda-cezalar-onandi-6294746/","headline":"Son dakika&#8230; Kritik FETu00d6 davasu0131nda cezalar onandu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["15 Temmuz","darbe","FET\\u00d6","son dakika","Yarg\\u0131tay"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","datePublished":"2021-03-04 13:53:32","dateModified":"2021-03-04 13:56:34","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":163}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-kritik-feto-davasinda-cezalar-onandi-6294746/');