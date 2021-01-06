Son dakika… Melih Bulu öğrencilerin yanına geldi, büyük tepkiyle karşılandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Bulu, protestoların ardından ilk kez öğrencilerin yanına gitti.

Rahat tavırlar sergileyen Melih Bulu öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bulu, öğrencilerin sorularına önce alkışla karşılık verdi, istenen cevapları alamayan öğrenciler ise protesto etti. Öğrenciler ile Bulu arasında şu diyaloglar yaşandı;

Bulu: Çok demokratik bir ortamdayız. Gerçekten çok mutluyum.

Öğrenci: Demokrasinin temelinde seçim vardır. Kayyumla atanmış biri demokrasiden söz edemez. Baskının olduğu yerde bilim olmaz.

Bulu: Çay alabilir miyim ben.

Öğrenci: Kimse çay almasın, millet bahçesinde miyiz hocam? Siz gidene kadar biz burada nöbet tutacağız. İstifa edene kadar buradayız. Gelin birlikte fotoğraf çekilelim, Instagram'dan yayınlayalım. Altına da istifa mektubunuzu koyalım bakanınız gibi.

Öğrenci: Sorularımızı cevaplamıyorsunuz, siz gidin istifa edin biz dersimizi çalışalım.

Bulu: Tişörtün çok güzel.

Öğrenci: Hocam şaka mı yapıyorsunuz?

Öğrenci: Atamanızda liyakat mı var siyasal network mü?

Bulu: Network çok önemli, doğru. Benim bu konuda bir makalem var. Kendimi akademik olarak ve network olarak geliştirdim. Hayat beni oraya götürdü.

Öğrenci: Hocam bir soruya da cevap ver.

Öğrenci: Size yönlendirilen hiçbir eleştiriyi savunamadınız. Siz kişisel kariyerinizi savunamazken bizim 150 yıllık değerlerimizi nasıl savunacaksınız?

Bulu: Ben bir üniversitenin dekanıydım. Sonra İstinye Üniversitesi’ni kurdum. Bakın, İstinye Üniversitesi dördüncü senesinde dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girdi.

ÖĞRENCİLER SIRTINI DÖNDÜ

Öte yandan Melih Bulu’nun hiçbir soruya yanıt verememesi üzerine öğrenciler rektöre sırtını dönerek protestoda bulundu.

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