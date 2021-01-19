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Son dakika… Mersin’de korkunç kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonun karşı şeride geçerek çarptığı özel araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ali Ekber ŞEN
Güncellenme: 19:57, 19/01/2021
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Feci kaza TEM otoyolu Ankara-Tarsus istikameti Karakütük mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı.

Pozantı istikametine gitmekte olan Ş.S yönetimindeki 06 AB 1448 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip Tarsus istikametine gitmekte olan G.R yönetimindeki 01 AFA 008 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise devrildi.

Feci kazada otomobil içinde bulunan ve aynı aileden olan G.R., E.R., A.R., A.R. ve M.R. yaşamını yitirdi. K.R. ise yaralandı. Yaralı K.R, olay yerinden alınarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda trafik ve güvenlik ekibi sevk edilirken, diğer araçların geçişleri bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kamyon sürücüsü Ş.S gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Yayınlanma Tarihi:19:34,