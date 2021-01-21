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Son dakika… Meteoroloji paylaştı: İstanbul’a karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminine göre 28 Ocak Perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:46, 21/01/2021
Haberler Gündem
Son dakika… Meteoroloji paylaştı: İstanbul’a karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ocak ile 28 Ocak tarihleri arası hava durumu tahminini paylaştı.

MGM paylaşımında “Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artarak hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da 24 Ocak Pazar, 25 Ocak Pazartesi, 26 Ocak Salı ve 27 Ocak Çarşamba günleri yağmur etkili olacak.

MGM’nin verilerine göre 28 Ocak Perşembe günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:17:42,