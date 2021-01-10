Son dakika… Meteoroloji’den 15 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi’nin çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya’da aralıklı yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

KUZEY EGE’DE KISA SÜRELİ FIRTINA

Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA VE ÇEVRESİ SAĞANAK YAĞIŞLI

İç Anadolu’da parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun (Ankara, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KARADENİZ’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Karadeniz Bölgesi’nin batısında Bolu, Düzce, Kastamanou, Zonguldak için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz’de çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin bekleniyor. Amasya, Rize, Samsun ve Trabzon’da sağanak yağışlar etkili olacak.

DOĞU ANADOLU’DA HAFİF KAR YAĞIŞI

Doğu Anadolu’da yarın (Pazartesi) Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.