Son dakika… Meteoroloji’den 19 il için kar yağışı uyarısı

Son hava durumu değerlendirmelerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birçok il için karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu.

“GECE VE SABAH BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR”

MGM tarafından yapılan açıklamada, “Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile gece saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatısında kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor” denildi.

“KUVVETLİ RÜZGAR VE YER YER FIRTINA BEKLENİYOR”

Türkiye genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini belirten MGM, “Genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi bekleniyor” açıklamasında bulundu.

MGM, kar yağışı beklenen illeri şöyle sıraladı:

EDİRNE -1°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 2°C, 6°C

Çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA 3°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

A.KARAHİSAR -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ISPARTA 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NİĞDE -5°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

BOLU -4°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -4°C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

KARS -4°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 6°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -3°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı