Son dakika… Meteoroloji’den aşırı yağış ve tam fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz’de çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare), Hatay il genelinde yer yer aşırı (100 kg/metrekare üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

10 İL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cumartesi) akşam saatlerinden sonra Adana'nın kuzeyinin yüksekleri, Sivas, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

102 KM/S’Yİ BULAN FIRTINA GÖRÜLECEK

Rüzgarın; Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olduğu bildirildi.