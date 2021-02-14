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Son dakika… Meteoroloji’den İstanbul uyarısı: 2 gün daha etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan kar yağışının Pazartesi ve Salı günü de kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacağını duyurdu. Kar kalınlığının 20 cm'yi bulabileceği açıklandı.

Güncellenme: 23:59, 14/02/2021
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Son dakika… Meteoroloji’den İstanbul uyarısı: 2 gün daha etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Pazar günü yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının; Pazartesi ve Salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale, Isparta, Çankırı, Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara ve Eskişehir içinde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:23:58,