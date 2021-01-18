Son dakika… Meteoroloji’den kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı: Çığ tehlikesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği ve kar yağışının birçok ilde devam edeceği duyuruldu.

ART ARDA UYARILAR

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolunun güneydoğusu ile Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Hatay merkez ve güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya’da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İç Anadolu’da Konya, Niğde ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ankara ve Eskişehir’de hava sıcaklığının -11 ve -14 dereceleri bulacağı paylaşılsa da Meteoroloji’den kar yağışı tahmini yapılmadı.

Batı Karadeniz’de kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Anadolu’da yağışların; güneydoğusunda yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu ve doğusunda kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da yağmur, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Gaziantep çevreleri, Kilis'in yüksekleri gece saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri, Mardin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Siirt ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Kütahya’da -15 derece, Afyonkarahisar’da -12 derece hava sıcaklıkları görülebilecek.

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