MHP Merkez Yönetim Kurulu belli oldu

MHP 13. Olağan Büyük Kurultay'da seçilen Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, MHP MYK'da görev alan isimler şu şekilde:

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda,

1. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Edip Semih Yalçın;

2. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Feti Yıldız;

3. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mustafa Kalaycı;

4. Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Faruk Aksu;

5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Özdemir;

6. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mevlüt Karakaya;

7. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Kamil Aydın;

8. Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İzzet Ulvi Yönter;

9. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Sadir Durmaz;

10. Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Pelin Yılık;

11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Yaşar Yıldırım;

12. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Filiz Kılıç;

13. Parti Genel Sekreterliğine Sayın İsmet Büyükataman;

14. İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Sayın Tamer Osmanağaoğlu;

15. Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Sayın Bahadır Bumin Özarslan seçilerek görev almışlardır.