Son dakika… MSB duyurdu! Bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Dz.Kur.Yb. Şükrü Cömert, 9 Ocak 2021 tarihinde, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur.
*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.