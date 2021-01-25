Son dakika… Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı

2017’de RTÜK üyesi, 2019’da RTÜK Başkanı seçilen Ebubekir Şahin, iki yıllık görev süresi bitmesinin ardından ikinci kez RTÜK başkanı oldu.

Üst Kurul Başkan Vekili Esat Çıplak‘ın yerine ise 2015’te MHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Arif Fırtına getirildi. Seçimin ardından üyelere teşekkür eden Ebubekir Şahin, 2 yıllık görev süresine önemli çalışmaları sığdırdıklarını, pandemi nedeniyle yarım kalan projelerin ise teker teker hayata geçirileceğini söyledi.

Başkanlığının yeni döneminde de RTÜK’ün milli ve manevi değerleri özenle korumaya devam edeceğini vurgulayan Şahin, yeni projelerle vatandaşlara hizmet etmek için heyecanlı olduklarını dile getirdi.