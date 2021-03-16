Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Koca, paylaşımında "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" mesajına yer verirken haritaya göre haftalık vaka sayısı İstanbul'da 111.57'den 178.25'e yükseldi.

Güncellenme: 01:06, 16/03/2021
HaberlerGündem
Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mart – 12 Mart tarihlerine ait 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Paylaşımında “Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün” mesajına yer veren Bakan Koca’nın açıkladığı haritaya göre İstanbul, İzmir ve Ankara’daki vaka sayılarında yükseliş var. Buna göre, haftalık vaka sayısı İstanbul’da 111.57’den 178.25’e, Ankara’da 54.83’ten 68.53’e ve İzmir’de 66.47’den 78.57’ye çıktı.

SAMSUN’DA KRİTİK YÜKSELİŞ

Haftalık vaka sayıları Samsun’da 348.36’dan 458.36’ya, Sinop’ta 314.15’ten 345.56’ya Giresun’da 282.14’ten 296.84’e yükseldi.

Haritada dikkat çeken diğer il ise Konya oldu. Haftalık vaka sayısı Konya’da 150.98’ten 203.91’e çıktı.

AYRINTILAR GELİYOR…

6 Mart – 12 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.

27 Şubat – 5 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.

İlginizi ÇekebilirErdoğan: Kurallara uyulmazsa yeniden kısıtlama kaçınılmazErdoğan: Kurallara uyulmazsa yeniden kısıtlama kaçınılmazİlginizi ÇekebilirSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 15 Mart tablosuSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 15 Mart tablosu
Ankara Corona Cumhurbaşkanı istanbul izmir Pazartesi Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı son dakika
Yayınlanma Tarihi:00:37,