Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mart – 12 Mart tarihlerine ait 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Paylaşımında “Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün” mesajına yer veren Bakan Koca’nın açıkladığı haritaya göre İstanbul, İzmir ve Ankara’daki vaka sayılarında yükseliş var. Buna göre, haftalık vaka sayısı İstanbul’da 111.57’den 178.25’e, Ankara’da 54.83’ten 68.53’e ve İzmir’de 66.47’den 78.57’ye çıktı.

SAMSUN’DA KRİTİK YÜKSELİŞ

Haftalık vaka sayıları Samsun’da 348.36’dan 458.36’ya, Sinop’ta 314.15’ten 345.56’ya Giresun’da 282.14’ten 296.84’e yükseldi.

Haritada dikkat çeken diğer il ise Konya oldu. Haftalık vaka sayısı Konya’da 150.98’ten 203.91’e çıktı.

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