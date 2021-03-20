Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini sosyal medya hesabından paylaştı.

“Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün” diyen Bakan Koca, vatandaşlara tedbir uyarısında bulundu. Koca, “Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE ARTIŞ VAR

Haritaya göre, haftalık vaka sayısı İstanbul’da 178.25’ten 251.12’ye, Ankara’da 68.53’ten 107.99’a ve İzmir’de 78.57’den 111.41’e yükseldi.

SAMSUN’DA SAYI 500’Ü AŞTI

Haftalık ortalama vaka sayısı Samsun’da 458.53’ten 508.97’ye, Giresun’da 296.84’ten 356.35’e, Kastamonu’da 118.23’ten 197.41’e çıktı.

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