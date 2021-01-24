Son dakika… Sağlık Bakanlığı 24 Ocak güncel corona virüsü verilerini açıkladı! Kara tablo

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 24 Ocak verilerinin ardından vefat sayısında bir eşik daha aşıldı. Türkiye’de corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti.

EN ÇOK ÖLÜM 23 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre en çok ölüm gerçekleştiği gün 23 Aralık oldu. Bu tarihte 259 kişi hayatını kaybetti ve Türkiye’de rekor ölüm gerçekleşmiş oldu.

VAKA SAYILARI İLK KEZ AÇIKLANMIŞTI

Tüm dünyada corona testi pozitif çıkan kişi sayısı yani günlük vaka sayısı açıklanırken Türkiye’de ise sadece semptom gösterenlerin sayısının açıklanması coronayla ilgili yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmişti. Gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı 25 Kasım 2020’de testi pozitif çıkan kişi sayısını da açıkladı. Günlük 6-7 binlerde açıklanan sayıların 20 binin üzerinde olduğu ortaya çıktı.

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VAKA SAYISINDA DÜNYADA İLK 10’DAYIZ

Türkiye’de 11 Mart’ta sadece bir vaka açıklanırken bu sayı her geçen gün hızla arttı. Bugüne kadar ülkede görülen toplam vaka sayısı 2 milyon 500 bine yaklaştı. Türkiye bu sayıyla dünya sıralamasında ilk 10’da yer alıyor. Vakalarda ilk sırada ise 25 buçuk milyonun üzerinde vakayla ABD bulunuyor. Bu ülkeyi sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya ve İngiltere takip ediyor.

ŞİMDİYE KADAR KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

13 Ocak’ta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca, kameralar karşısına geçerek corona virüsü aşısına ilişkin son bilgileri paylaşmış ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne geçerek canlı yayında corona virüsü aşısı olmuştu.

Bakan Koca aşı sonrası yaptığı açıklamada, 14 Ocak’tan itibaren sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Dün (23 Ocak) sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu ifade etti. Koca, paylaşımında bir harita da yayımlayarak, şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu.”

Haritaya göre şuana kadar en çok aşılamanın olduğu 5 il ise şu şekilde:

İstanbul: 224 bin 472 kişi

Ankara: 122 bin 332 kişi

İzmir: 76 bin 688 kişi

Antalya: 41 bin 305 kişi

Bursa: 39 bin 470 kişi

AŞI BİLMECESİ

Türkiye’ye gelen corona aşısı sayısındaki tartışma da sürüyor.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada 2020’nin Aralık ayında 20 milyon, 2021’in Ocak ayında da 20 milyon doz aşı olmak üzere toplam 40 milyon aşının geleceğini duyurmuştu.

Ancak Türkiye’nin anlaştığı Çinli aşı firması SinoVac’tan sadece 3 milyon dozluk ilk part aşı 30 Aralık’ta ülkeye getirilebildi.

Bakan Koca bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada coronayla mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının ise yarın sabah Türkiye’de olacağını söyledi.

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