Son dakika… Sağlık Bakanlığı corona verilerini açıkladı! İşte 10 Mart vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 67 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 227’ye yükseldi.

Bugün toplam 145 bin 130 test yapıldı. Semptom gösteren 814 kişiyle birlikte toplam 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 821 bin 238 oldu.

Bugün iyileşen 9 bin 193 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 649 bin 862’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 309 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.0 olarak duyuruldu

DÜN 66 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 801 yeni hastayla birlikte toplam 13 bin 755 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 639 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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