Son dakika… Sağlık Bakanlığı corona verilerini açıkladı! İşte 11 Mart vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 290’a yükseldi.

Bugün toplam 146 bin 386 test yapıldı. Semptom gösteren 821 kişiyle birlikte toplam 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989 oldu.

Bugün iyileşen 9 bin 231 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 659 bin 93’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 310 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.0 olarak duyuruldu

DÜN 67 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 814 yeni hastayla birlikte toplam 14 bin 556 vakanın tespit edildiğini ve 9 bin 193 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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